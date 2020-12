BENEFICENTE 15º Leilão Direito de Viver terá transmissão na TVC HD Evento reverte dinheiro arrecadado para o Hospital do Amor, de Barretos (SP)

4 DEZ 2020 - 12h:20 Por Tatiane Simon

A 15ª edição do Leilão Direito de Viver em prol do Hospital do Amor de Barretos (SP) será realizado neste domingo (6), em Três Lagoas. Neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, o evento terá limitação de público e transmissão na TVC HD 13.1. A live inicia às 10h e encerra às 17h. Os arremates poderão ser feitos online e por telefone. Também será possível fazer doação em tempo real por meio do QR Code que ficará na tela durante toda a live.

O evento de causa nobre conta com a participação de diversos voluntários, que estarão trabalhando nos bastidores do leilão, além de outros que colaboraram com doações de prendas. “Todos envolvidos em uma corrente mais que positiva. Vamos juntos ajudar, cada um da sua maneira, quem necessita ser ajudado nesse momento”, defende Leda Garcia, que é pecuarista e uma das responsáveis pelo leilão.

Neste ano, o evento será na Casa do Produtor, no Parque de Exposições de Três Lagoas.

A edição passada arrecadou R$ 437 mil e homenageou a voluntária Ledir Garcia de Souza.

PRENDAS

Para esta edição, comerciantes, empresários e profissionais liberais fizeram suas doações para os arremates de domingo. “Donos de hotel doaram estadia com café da manhã, boleiras doaram bolos, pecuaristas deram bezerros e muitas outras coisas conseguimos arrecadar”, pontua Leda. A pecuarista destaca também que haverá venda e entrega no formato de drive-thru, que é para não gerar aglomeração no local, de paellas caipira feitas pelo chef de cozinha Amon, além de sobremesas feitas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. “É trabalho de formiguinha. Todos ajudando”, arremata.