TRêS LAGOAS ‘2019 foi um ano produtivo’, diz Guerreiro Em entrevista a TVC e Cultura FM prefeito fez avaliação das ações em 2019

24 DEZ 2019 - 13h:18 Por Ana Cristina Santos

Saiba Mais Obras de asfalto e drenagem estão previstas para 2020

Em entrevista a rádio Cultura FM (106,5 Mhz) e TVC HD-13.1, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), fez uma avaliação das ações realizadas em 2019, e das metas para 2020.

O prefeito disse que foi um ano produtivo e de muitas realizações, com as ações executadas dentro do Plano Plurianual. Segundo Guerreiro, foram feitas muitas obras, e investimentos em diversos setores, mas gostaria de ter realizado muito mais.

Acompanhe a entrevista