VIOLÊNCIA Três Lagoas está 111 dias sem nenhum registro de homicídio Dados da Sejusp revela que Campo Grande sofre com quase 30 mortes nos primeiros quatro meses de 2020

20 ABR 2020 - 11h:43 Por Alfredo Neto

Em Três Lagoas chegamos ao 20º dia do quarto mês de 2020, sem nenhum registro de morte violenta, panorama totalmente diferente vivo na capital do estado Campo Grande onde apenas nos primeiros 20 dias deste mês de abril, foram registradas sete mortes violentas.

A primeira morte violenta na capital foi registrada no dia 1º de abril, O funileiro Admilson Estácio que tinha 44 anos, morreu após ser golpeado com uma barra de ferro na cabeça, após perder os sentidos Admilson foi asfixiado até a morte. O funileiro foi morto por dois funcionários após descobrir que a dupla havia furtado seu cartão de crédito e estavam fazendo compras em seu nome. Após 16 dias do crime ocorrido o corpo de Admilson foi encontrado enterrado no munícipio de Rochedo (74 quilômetros da capital), os autores do assassinato foram presos.

Sonia Estela Flores dos Santos de 22 anos foi a segunda vítima assassinada no mês de abril na capital Campo Grande. A vítima estava no bairro Jardim Noroeste, a mulher estava em um carro com o marido e a filha quando foi atingida com um tiro na cabeça, investigações da Polícia Civil da capital aponta que a mulher foi morta por engano, segundo os investigadores o marido da vítima era o alvo dos atiradores.

Após quatro dias do segundo homicídio ocorrido na capital morena, no dia 6 de abril um homem de 36 anos foi morto a facadas, Elvis Trevisoli Pereira foi morto por um vizinho após uma discussão, vítima e assassino moravam na rua Raposo Tavares, bairro Jardim Paulista. Jucemar de Freitas de 50 anos procurou a Depac (Delegacia de Pronto atendimento Comunitário) e se apresentou confessando o assassinato, segundo o depoimento de Jucemar; a morte foi devida a uma discussão entre os dois onde a vítima teria acusado Jucemar de alguns furtos e chamado o algoz de “ladrão safado”. Jucemar de Freitas foi preso em flagrante.

No dia 9 de abril, um quarto homicídio foi registrado em Campo Grande, a vítima foi uma mulher, Antônia Sales de 72 anos, a idosa foi morta esfaqueada pelo próprio filho Adão Alves de 45 anos, que disse aos policiais ter sofrido um apagão momentos antes de matar a própria mãe esfaqueada, e que por isso não se lembrava de nada. Adão Alves foi preso em flagrante.

No dia 17, um duplo homicídio foi registrado pela Polícia Civil da capital, Matheus Djouseff Carola Reis de 23 anos, e Samuel Francisco Souza Gonçalves de 22 anos foram mortos a tiros após uma confusão no Loteamento Vespasiano Martins, a Polícia Civil informou que antes do crime, a dupla discutiu e agrediu com tapas no rosto um homem identificado com David Richard, apontado como principal suspeito pelo crime.

O sétimo registro de morte violenta na capital Campo Grande, foi no dia 19 deste mês, Maria Grazielle Elias de Souza de 21 anos foi encontrada morta as margens da rodovia BR-262. Maria Grazielle estava desaparecida desde o dia 14 do mesmo mês, o corpo continha sinais de violência demonstrando que a vítima foi torturada antes de ser morta. As investigações estão sobre a responsabilidade do DERCH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios).

Dados da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) do Mato Grosso do Sul, de 1º de Janeiro até o dia 19 de abril deste ano de 2020, foram registradas 28 mortes violentas na capital Campo Grande, enquanto em Três Lagoas, cidade distante 336 quilômetros da capital não tenha registrado nenhum homicídio no mesmo período.