POLÍCIA MILITAR 2º Batalhão de Polícia Militar recebe duas motocicletas de grande cilindrada As motocicletas reduzem o tempo de reposta da PM e agilizam acesso em lugares difíceis

22 OUT 2020 - 07h:00 Por Israel Espíndola

As duas motocicletas são da marca BMW, no modelo 850 GS, modernas e de grande cilindrada que chegam para equipar o 2º Batalhão de Polícia Militar, em Três Lagoas.

O tenente coronel Gil Alexandre, comandante do 2ºBPM recebeu as duas motocicletas na manhã de terça-feira (21), durante a solenidade no Comando Geral da Polícia Militar, em Campo Grande. Na ocasião onde o governo do Estado entregou outras 18 motocicletas de 850 cilindradas, sendo 12 para unidades da Polícia Militar, e seis para o Corpo de Bombeiros.

As motocicletas que serão empregadas no policiamento tático em Três Lagoas, que juntamente com outras duas motocicletas que o batalhão já dispõe. O incremento de um policiamento com viaturas 2 rodas reduz o tempo de resposta em ocorrências, devido a agilidade e mobilidade deste tipo de veículo, além disso, as motocicletas chegam a lugares de difícil acesso, onde seria impossível chegar com viaturas.