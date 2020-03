#FICAEMCASA 2º BPM faz campanha de conscientização #FICAEMCASA é o pedido que a Polícia Militar faz para todos na luta do Covid-19

22 MAR 2020 - 10h:35 Por Alfredo Neto

O 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas participa neste domingo (22) da campanha de conscientização sobre a importância da quarentena para evitar a disseminação do Covid-19 (Corona vírus).

No sábado (21) os militares participaram de uma carreata, em parceria com a secretária municipal de saúde e Vigilância Epidemiológica de Três Lagoas os militares alertaram a comunidade de diversos bairros sobre o perigo do Covide-19.

Após a carreata os militares fizeram blitz e abordagens educativas em bares, lanchonetes e lojas onde existe grande fluxo de pessoas alertando para o perigo da aglomeração de pessoas.

Neste domingo os militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, estará fazendo abordagens educativas e orientando a população sobre o perigo da aglomeração.

O ministério da saúde e OMS (Organização Mundial da Saúde), orientam que o isolamento social é a forma mais eficiente para reduzir os riscos de disseminação do Corona vírus.

O Brasil após ter negociado com as secretarias estaduais para automatizar o "update" de casos monitorados, o órgão anuncia que o país já soma 1.128 pessoas infectadas e 18 óbitos.

O governo está tomando medidas todos os dias para conter a epidemia da doença no Brasil.