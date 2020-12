PARTICIPE! 2º sorteio do ‘Caminhão de Prêmios’ será dia 19 Promoção é realizada pelo Grupo RCN de Comunicação em parceria com o comércio

13 DEZ 2020 - 13h:00 Por Fernando Moraes

No próximo sábado, (19) acontece mais um sorteio da Promoção “Caminhão de Prêmios” do Grupo RCN de Comunicação. Serão vários prêmios sorteados, incluindo três vales-compras de R$ 500. A promoção que iniciou apenas através de envio de fotos do cupom fiscal por meio do Whatsapp ficou mais democrática. Agora é possível participar através do tradicional cupom.

Estêvão Congro, diretor Executivo do Grupo RCN de Comunicação destaca que “Todas as promoções em que o Grupo RCN de Comunicação realiza, tem como característica principal atender a todas as esferas da sociedade. Por isso resolvemos ‘abrir o leque’ nessa promoção que se tornou a principal promoção realizada pelo Grupo RCN este ano”.

Para Paulo Guerra, gerente comercial do Grupo RCN de Comunicação “realizar uma promoção que impulsiona o comércio local é algo que o empresariado tem elogiado bastante, em especial este ano com o ‘plus’ que foi dado na comunicação visual da promoção, com a instalação de um totem com álcool em gel para higienização das mãos. ”

Para conhecer a lista completa de empresas participantes, basta acessar www.jpnews.com.br/caminhaodepremios.