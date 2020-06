TRêS LAGOAS 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea realiza descontaminação de praças Militares realizam ações de combate e prevenção ao Coronavírus

1 JUN 2020 - 09h:10 Por Da redação

A 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, "Força Terrestre Guaicurus", seguindo determinações do Comando Conjunto Oeste, quanto ao controle e combate à Covid-19, por intermédio da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea (3ª Bia AAAe), realizou no dia 28 de maio, a descontaminação da praça da Igreja Matriz de Três Lagoas e da praça Alvorada, seguindo o previsto no cronograma semanal de apoio à limpeza e manutenção de áreas de serviços e circulação pública.

A medida tem por finalidade, realizar a higienização e descontaminação dos diversos locais, apoiando a sociedade no cumprimento da execução das medidas de combate e prevenção ao Coronavírus .