APOIO 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea realiza descontaminação em hospital Militares têm sido parceiro no trabalho de prevenção à Covid-19

20 JUN 2020 - 06h:49 Por Da redação

A 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, “Força Terrestre Guaicurus”, seguindo determinações do Comando Militar do Oeste, quanto ao controle e combate ao COVID-19, por intermédio da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea (3ª Bia AAAe), realizou nesta sexta-feira (19) de junho, a descontaminação do Hospital Cassems, situado no município de Três Lagoas.



Esta missão foi cumprida pela Equipe de Descontaminação da Bateria, e tem por intuito, apoiar a sociedade na execução das medidas de combate e prevenção ao Coronavírus (COVID-19), minimizando assim, a possibilidade de propagação do mesmo.