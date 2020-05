INVESTIGAÇÃO 3ª DP concluí investigação e prende homem por furto Suspeito era investigado por furtar notebook do trabalho

12 MAI 2020 - 11h:45 Por Alfredo Neto

Um furto investigado pela Terceira Delegacia de Polícia Civil, foi solucionado na noite desta segunda-feira (11) em Três Lagoas.

O furto foi registrado no final do mês de abril, em uma fábrica de Papel e Celulose. Consta no boletim de ocorrência que no referido mês, um notebook avaliado e R$5mil, havia sido furtado do interior da empresa.

Após iniciado os trabalhos de investigações, os investigadores descobriram que o aparelho estaria com um funcionário da empresa. Um mandado de busca e apreensão foi expedido para a polícia fazer as buscas no imóvel, após buscas no local, os investigadores encontraram o notebook que havia sido furtado.

O delegado da Terceira Delegacia de Polícia Civil Fernando Casati, deu voz de prisão ao homem, que irá responder pelo crime de furto qualificado, com abuso de confiança.