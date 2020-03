PAGAMENTO 4 mil carnês do IPTU são devolvidos pelos Correios Ao menos 71,6 mil carnês foram emitidos pela Prefeitura de Três Lagoas

7 MAR 2020 - 08h:22 Por Kelly Martins

Mais de quatro mil carnês do IPTU 2020 (Imposto Predial e Territorial Urbano) emitidos pela Prefeitura de Três Lagoas foram devolvidos pela agência dos Correios. Endereços errados e até abandono de imóveis estão entre os problemas apresentados pelos carteiros ao Departamento Municipal de Administração Tributária. De acordo com o órgão, 71.693 carnês foram emitidos no mês de fevereiro, sendo que 24,9 mil são referentes ao imposto territorial e 46,7 mil, predial.

O contribuinte que não recebeu o carnê do IPTU na residência poderá imprimir o boleto na internet, no site da prefeitura (www.treslagoas.ms.gov.br/iptu2020/). “É importante ficar atento porque o boleto pode ser impresso pela internet e o contribuinte consegue pagar o imposto mesmo se não receber pelos Correios. Além disso, deve ficar atento ao desconto, caso queira pagar à vista”, observou o diretor técnico tributário, Emerson Paulo Barbosa.

Quem efetuar o pagamento do IPTU à vista até o dia 20 de março terá desconto de 20%. Ainda pode optar pelo pagamento a prazo, em 10 de parcelas.

DEVOLUÇÃO

Os carnês devolvidos pelos Correios estão em caixas, no setor de Tributação. O diretor técnico destacou que os endereços estão incompleto, muitos contribuintes mudaram de cidade e há até casos em que a residência não foi localizada ou não ninguém morando no local.