TARIFA SOCIAL 4,6 mil famílias podem ser isentas de conta de luz Critérios do benefício para o enfrentamento da COVID-19 constam na MP,de 8 de ab

10 ABR 2020 - 15h:00 Por Ana Cristina Santos

Em Três Lagoas, 4,6 mil famílias de baixa renda podem ser beneficiadas com a isenção da tarifa de energia elétrica. Esse é o total de famílias cadastradas na tarifa social, que concede desconto na conta de energia dependendo da faixa de consumo mensal que não apode ultrapassar 220 kWh.

Clientes residenciais classificados como baixa renda e com até esse consumo serão isentos do pagamento da tarifa no período de 1º de abril a 30 de junho deste ano.

Os critérios do benefício para o enfrentamento da COVID-19 constam na MP,de 8 de abril. Outros consumidores inscritos no Cadastro Único, com consumo acima de 220 kWh, têm possibilidade de reduzir o consumo mensal para ter acesso a 100% do desconto na tarifa.