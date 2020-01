ALERTA 53 pessoas são diagnosticadas com dengue O dado é do último Boletim de Monitoramento da Dengue

25 JAN 2020 - 10h:24 Por Tatiane Simon

Nos primeiros 22 dias do ano, 53 moradores de Três Lagoas foram diagnosticados com dengue. O dado é do último Boletim de Monitoramento da Dengue referente à 3ª semana epidemiológica de 2020.

Segundo o documento, Três Lagoas registrou 104 novos casos suspeitos de dengue em uma semana e o acumulado das três primeiras semanas do ano é de 264 casos notificados da doença.

Desse total, 24 pacientes que apresentaram os sintomas de dengue receberam o resultado negativo para a doença. Outros 187 moradores esperam pelo resultado de exames laboratoriais.

Quatro pessoas morreram em decorrência da doença no Estado neste ano. O último óbito foi nesta quarta-feira (22). A vítima era uma mulher, de 67 anos, moradora de Cassilândia. Nestes primeiros 22 dias foram registradas 3.195 notificações da dengue no Estado, com 621 casos confirmados.