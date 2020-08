DISK COVID Corpo de Bombeiros volta a fazer agendamento para testes de Covid-19 Após congestionamento das linhas Três Lagoas terá dois números para agendamento

19 AGO 2020 - 09h:13 Por Alfredo Neto

O 5º GBM (Grupamento dos Bombeiros Militares) de Três Lagoas, emitiu uma nota nesta quarta-feira (18) informando dois números de telefones alternativos para quem deseja fazer agendamento para o drive-trhu (Disk-Covid19).

O comando do 5º GBM informa que pessoas que estão com sintomas ou que tenham tido contato com pessoas que apresentam sintomas ou que tenham testado positivo para o Covid-19, podem fazer a testagem no batalhão na forma de Drive-Trhu.

Devido ao grande número de pessoas que procuram o batalhão dos bombeiros para realizar os testes, o comando do 5ºGBM ressalta a necessidade de realizar um agendamento antecipado nos telefones que foram disponibilizados para a população; (0800 647 0911 e 67 3311 6264)