REFLEXOS ‘7 de setembro’ impacta e dobra vítimas da Covid-19 Quantidade de casos ativos, em Três Lagoas, dobrou em uma semana

26 SET 2020 - 07h:10 Por Tatiane Simon

As aglomerações geradas no feriado da Independência do Brasil estão refletindo agora nos casos da Covid-19. Nesta semana, 15 dias depois do feriadão, o saldo é de sete mortes e mais de mais de 490 testes positivos para a doença em Três Lagoas.

Para a secretaria municipal de saúde, Maria Angelina Zuque, os números podem ter relação com o feriado. “Pode sim estar relacionado, considerando que muitos moradores ignoraram os constantes pedidos de isolamento social e acabaram se reunindo, fazendo festas e gerando aglomeração.

O comportamento de hoje é sentido daqui a 15 dias, aproximadamente. Essa experiência já nos coloca em alerta para o feriado que se aproxima, no dia 12 de outubro”, descreve.

EM NÚMEROS

O comportamento durante o feriado prolongado é traduzido em estatísticas. Até o dia 7 de setembro o total de infectados era 1.481, em Três Lagoas, com 336 moradores em tratamento contra a Covid-19. Duas semanas depois, a quantidade de contaminados saltou para 1.970 com 616 casos ativos.

De acordo com a secretaria estadual de saúde, a taxa de ocupação dos leitos no Hospital Regional de Campo Grande, referência no tratamento da Covid-19 no Estado, chegou em 95% nesta semana.