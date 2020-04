ESTATÍSTICA 7 em cada 10 contaminados pelo novo coronavírus são mulheres em Três Lagoas Dos 24 casos confirmados no município, 17 deles foram acometidos em mulheres

23 ABR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Dados do boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, revelam que 70,8% dos moradores de Três Lagoas infectados com o novo coronavírus são do sexo feminino. Dos 24 casos confirmados de Covid-19, 17 deles acometeram mulheres e sete em homens.

As mulheres, vítimas de Covid-19, em Três Lagoas, têm entre 29 e 91 anos. Já entre os homens, foram sete contaminados pelo vírus, conforme os números o boletim mais recente.

Entre as mulheres, a maioria está enfrentando o tratamento em isolamento domiciliar. Uma delas veio a óbito na semana passada. Uma mulher, entre as 24, entra nas estatísticas dos casos recuperados.

Três Lagoas tem, até o momento, 96 casos notificados como suspeitos do novo coronavírus, 24 confirmados e 68 descartados. Quatro pessoas aguardam pelo resultado laboratorial.