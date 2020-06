RECEITA FEDERAL 7 mil contribuintes não declararam IR Em Três Lagoas, a agência da Receita Federal ficará fechada por mais um mês

13 JUN 2020 - 12h:00 Por Kelly Martins

A Receita Federal está recebendo as declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, ano-base 2019, até o dia 30 de junho. Mas, sete mil contribuintes, em Três Lagoas, ainda não acertaram as contas com o Leão. Neste ano, a expectativa é que ao menos 22 mil contribuintes da cidade façam a declaração do Imposto de Renda.

Dessa forma, segundo a Receita Federal, 66% dos contribuintes já declararam os rendimentos, ou seja, 14 mil pessoas na cidade. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o prazo para a entrega do documento foi adiado do dia 30 de abril para o dia 30 de junho de 2020. Também retirou a exigência de informar o número constante no recibo de entrega da última declaração de ajuste anual para a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2019. A recomendação do órgão é de que os contribuintes não deixem para fazer a declaração no último instante.

MULTA

A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido.

Em Três Lagoas, a agência da Receita Federal ficará fechada por mais um mês, devido uma normativa do Governo Federal. A unidade está com o atendimento ao público suspenso desde o mês de março porque todos os servidores estão no grupo de risco de transmissão da Covid-19.