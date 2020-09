EMPRESAS 700 novas empresas foram abertas em agosto A maioria das empresas aberta no mês, 458 são do setor de serviço

12 SET 2020 - 15h:30 Por Giovanna Dauzacker

Mato Grosso do Sul registrou mais de 700 novas em empresas em agosto, o segundo maior número mensal deste ano. Já com relação ao fechamento de empresas, a quantidade é 35% maior que a obtida no mesmo período do ano passado, com 375 fechamentos.

Os dados são da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso o Sul). Do total computado em agosto, 458 são do setor de serviços, 260 do comércio e outras 35 do ramo industrial. O maior número de empresas abertas em agosto foi em Campo Grande, que registrou quase metade (41,5%) dos novos empreendimentos do último mês. Depois aparecem Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã.

“Os números mostram números extremamente positivos para a economia de Mato Grosso do Sul, refletem que os empreendedores estão acreditando no processo de retomada e nós sugerimos cautela neste momento que ainda é de transição. E setor de serviços ao mesmo tempo que foi o mais impactado, consegue se recuperar, mostrando uma nova dinâmica da economia”, afirma o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro.

Os três municípios com maior abertura de empresas também registram os maiores números de fechamento de empreendimentos em agosto de 2020. Em Campo Grande foram fechadas 135 empresas, em Dourados 46 e em Três Lagoas foram 24.

Os setores mais impactados são o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios que fechou 24 empresas em agosto, seguido por restaurantes e similares que perdeu 19 negócios e o transporte rodoviário de cargas que fechou 18 cnpjs em agosto.