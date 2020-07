DENúNCIA 93 idosos são vítimas de negligência e maus-tratos Os casos envolvem pessoas entre 60 e até 100 anos de idade

4 JUL 2020 - 10h:35 Por Kelly Martins

O avanço da idade carrega junto algumas limitações, como físicas e mentais. O idoso, por exemplo, entra em uma fase em que necessita ainda mais de carinho, cuidado e proteção. Mas, ao contrário disso, muitos sofrem diversos tipos de violência. Em Três Lagoas, 93 idosos foram vítimas de negligência, maus-tratos, abuso financeiro e outros tipos de violações. Os casos envolvem pessoas entre 60 e até 100 anos de idade, como aponta o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), do município.

A unidade oferece atendimento psicológico às vítimas e os dados se referem aos meses de janeiro a junho. Em 2019, 183 idosos tiveram os direitos violados na cidade. A maioria dos fatos acontece dentro de casa, como explica a psicóloga Silvania de Amorim. “Nós recebemos muitas denúncias de vizinhos, amigos e de familiares. Mas, em muitas situações, a própria família é quem nos procura por não estar dando conta de cuidar do idoso da forma adequada. Isso, em decorrência de diversos fatores, como trabalho, vida profissional e até financeira”, explicou.

A psicóloga destaca que o Estatuto do Idoso prevê punição de reclusão e multa para os crimes contra as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Alguns casos registrados pelo Creas foram encaminhados para a 7ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, responsável pela proteção dos idosos. O levantamento revela que, dentre as denúncias registradas, mais de 40% são por negligência, depois maus-tratos, abuso financeiro, violência psicológica e violência física. “A negligência é a omissão por familiares responsáveis pelos cuidados básicos do idoso ao passo que o abandono é uma forma extrema de negligência”, pontuou a psicóloga.

A coordenadora do Creas, Rafaella Marques, reforça que as denúncias também podem ser feitas pelo serviço gratuito do Disk 100. Ela informou que o Creas conta com uma equipe de profissionais para atender as famílias e as vítimas.