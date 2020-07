CONFIRMADO! ‘A Barraca do Beijo’ terá um terceiro filme Netflix confirma lançamento do filme ‘A Barraca do Beijo 3’

27 JUL 2020 - 07h:46 Por Redação

Novo filme já está na fase de pós-produção - Reprodução A Netflix divulgou no domingo (26) durante uma live especial de estreia do segundo filme da franquia. De acordo com a plataforma, estarão na trilogia Joel Courtney, Joey King, Meganne Young, Taylor Zakhar Perez, Jacob Elordi e Maisie Richardson-Sellers. O novo filme já foi filmado e agora está na fase de pós-produção. Os dois primeiros filmes de “A Barraca do Beijo” estão liberados no catálogo da Netflix. Trailer (Com informações do Dealine e Papel POP)

