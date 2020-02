CIÚMES Briga entre vizinhas termina na delegacia Mulher perdeu o controle ao flagrar conversa do marido com a vizinha

19 FEV 2020 - 14h:45 Por Alfredo Neto

Uma briga por ciúmes entre duas mulheres foi parar na delegacia nesta terça-feira (18), em Três Lagoas. A briga ocorreu na rua Joaquim Nabuco, bairro Itamarati, zona Sul da cidade.

Consta no boletim de ocorrência que as duas têm 28 anos e que a confusão teria começado após a agressora flagrar mensagens trocadas pelo marido com vizinha por meio de um aplicativo de celular.

Com ciúmes, a mulher teria tentado tirar satisfação com a vizinha. A Polícia Militar foi chamada e registrou que a vítima teria sido agredida a pedradas e ameada de morte.

As duas foram levadas para a 3ª Delegacia de Polícia Civil e liberadas após prestarem depoimento. O caso será apurado em inquérito.