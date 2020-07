REPAGINADO! 'A Casa é Sua' começa julho com novo horário e novidades Fique à vontade, A Casa é Sua! Mas chegue mais cedo agora, às 8 horas

2 JUL 2020 - 10h:10 Por Beatriz Rodas

Novo mês, novas regras! O programa 'A Casa é Sua' começou o mês de Julho com surpresa, mas surpresa assim é sempre bom, não é? A partir de agora, Dinho, Totó e Bia entrarão no ar às 8 horas.

Você vai tomar café-da-manhã e começar o dia se atualizando sobre as notícias de Três Lagoas e Mato Grosso do Sul com Ana Cristina Santos no RCN Notícias, e logo em seguida já pode ficar à vontade porque A Casa é Sua, às 8h em ponto, com muita informação, entretenimento e risadas.

ONDE ASSISTIR?

O programa é transmitido de segunda a sexta pela TVC HD Canal 13.1, pela rádio Cultura FM 106,5; e pelas páginas Cultura FM e TVC HD, no Facebook, e pelo canal TVC HD Canal 13.1 no YouTube.

FALE COM ELES!

Dinho Costa e Antônio Luiz (o Totó) estão sempre conversando com vocês, "gente de Casa". Mandem perguntas, sugestões do que deveria ser abordado no programa, comentem sobre as perguntas do dia; fotos, vídeos e áudios no WhatsApp (67) 99984 0163, vocês são de Casa!

Todos os dias a programação é sobre um tema diferente e eles fazem uma pergunta ao vivo para quem está assistindo ou ouvindo o programa responder pelo WhatsApp (67) 99984 0163. Fique à vontade para ficar pertinho da equipe!

VOCÊ + PERTO

Siga o instagram da Cultura FM e TVC HD para ficar conectado no programa A Casa é Sua e em toda a programação da rádio e da TVC. E aqui no portal JPNews tem uma editoria exclusiva do Casa; para lá vão todos os quadros e entrevistas do programa, caso você perca algum programa ou queira ver depois, é só clicar aqui.