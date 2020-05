INDICADORES A crise e a recessão são provocadas pela pandemia Leia a coluna Indicadores do Jornal do Povo deste sábado (16)

16 MAI 2020 - 05h:30 Por Redação

ARROBA VALORIZADA

A Educação à Distância, processo tecnológico utilizado como forma de garantir o acesso de milhões de estudantes aos cursos superiores, notadamente quanto à politica de preços das mensalidades, vai se incorporar à realidade do ensino depois da pandemia, envolvendo inclusive as escolas públicas. As redes estaduais principalmente já avaliam o uso da tecnologia. Não se trata de substituir a escola e o professor, muito menos a educação presencial, mas incorporar o uso das tecnologias ao ensino, garantindo inclusive acesso universal dos alunos à tecnologia.

ECONOMIA E PANDEMIA

No início dos períodos de isolamento, tentou-se travar uma discussão entre a saúde e a economia. Ao longo do tempo essa dicotomia se desfez, pois não existe uma sem a outra, e várias alternativas e ponderações passaram a ser adotadas, garantindo o equilíbrio. Hoje, quando já se discute os caminhos de saída, desfaz-se a discussão entre causa e efeito das medidas de isolamento.

ECONOMIA E PANDEMIA 2

A crise e a recessão são provocadas pela pandemia e não pelo isolamento. Com ou sem ele, os mercados retrairiam, as mortes não evitadas impactariam ainda mais e a atividade econômica e o emprego encolheriam. Com a discussão posta no ponto correto de partida, tudo fica mais fácil, embora não vá ser fácil para ninguém. Afinal é uma pandemia.

PLANOS NÃO FALTAM

O governo federal negocia plano de flexibilização do isolamento com Estados. Estados planejam o que fazer depois da crise. Prefeituras começam a discutir alternativas para o futuro. Planos não faltam, mas medidas concretas e objetivas para apoiar principalmente a iniciativa privada.