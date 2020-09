ELEIÇÕES 2020 A “eleição das máscaras“ será desafio para partidos e eleitores Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou novas regras de conduta para as eleições

12 SET 2020 - 09h:00 Por Kelly Martins

O uso de máscaras será obrigatório nas eleições de 2020 e o eleitor que chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser impedido de entrar. E não é só esse o elemento novo. O eleitor é orientado a levar a própria caneta para registrar a assinatura na hora do voto evitando assim o mínimo de contato com os mesários e outras pessoas, sem se esquecer de manter também o distanciamento social. Essas são algumas regras de conduta estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e já demonstram o desafio que candidatos, autoridades e, claro, os eleitores, terão que enfrentar.

Do tradicional corpo a corpo, das caminhadas e dos encontros quase que diários com grupos de eleitores, os chamados “cabos eleitorais”, as campanhas deverão partir para o mundo virtual com a presença mais massiva dos candidatos. Há quem diga que enfrentaremos verdadeiramente “uma eleição de máscaras”, ou seja, se já era difícil escolher os postulantes aos cargos de prefeito e vice antes da pandemia, agora, será preciso ficar mais atento ainda. Cientistas políticos analisam que poderá ser uma eleição “mais fria”, sem contato direto, sem discussões cara a cara e as avalanches de informações falsas (fake news). A máscara nesse momento serve como trocadilho para tirar e colocar muitos candidatos em cena até o dia 15 de novembro, data do 1º turno das eleições.

Vale destacar que, mesmo se tratando de medidas que visam evitar a transmissão da Covid-19, a campanha eleitoral em tempos de pandemia não pode ter doação de máscara, muito menos com identificação de candidatos.

REGRAS

Será obrigatória a higienização das mãos com álcool em gel antes e depois do uso da urna. Três Lagoas conta com 83.973 eleitores, 289 seções e 31 locais de votação. De acordo com o TSE, os locais de votação ficarão abertos de 7h às 17h, sendo as três primeiras horas preferenciais para pessoas com mais de 60 anos. E para quem esquecer, haverá canetas extras devidamente higienizadas nas seções.