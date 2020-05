CORRIDA SOLIDÁRIA 'A gente não pode esperar a pandemia passar pra ajudar essas famílias' Desafio da Sub4Runners vai promover arrecadação em cestas básicas para a APAE

25 MAI 2020 - 11h:46 Por Beatriz Rodas

Na manhã desta segunda (25), Agenildo Donizete, coordenador do Sub4Runners, foi convidado pelo programa RCN Notícias para falar sobre o 1° Desafio de 5 quilômetros na esteira.

A Sub4Runners promove, todo ano, o desafio da corrida nas ruas com o mesmo objetivo solidário. E este ano só uma coisa será diferente: o lugar. Segundo ele, "se fosse nas ruas, o risco de gerar aglomerações, ou um volume de pessoas inadequado para o combate à pandemia, não é uma ideia legal. Por isso optamos por fazer o desafio nas academias, com atletas orientando os participantes e tudo mais".

A Apae, apesar de permanecer com as aulas suspensas, segue oferecendo as refeições para os alunos, e passa por dificuldades. Isso motivou a Sub4Runners e criar o desafio da corrida. "A gente não podia esperar a pandemia passar pra ajudar essas famílias, então vamos fazer esse desafio agora, seguindo todas essas normas de segurança”.

Para participar

Se você se interessou em unir a prática de esportes à solidariedade, todas as informações do projeto estão na publicação oficial do desafio.