PRÉDIO DO FÓRUM A história demolida para dar lugar a um estacionamento No local, uma montanha de entulho que logo dará espaço a um estacionamento

6 SET 2020 - 10h:00 Por Israel Espíndola

Foi tudo ao chão. Lembranças do antigo prédio do Fórum de Três Lagoas da década de 70 agora apenas por fotografia. No local, uma montanha de entulho que logo dará espaço a um estacionamento a ser utilizado por juízes e funcionários do judiciário.

Nesta semana uma retroescavadeira pôs fim a uma história de mais de 50 anos do judiciário e da advocacia na comarca. A demolição aconteceu devido a construção do atual prédio da Defensoria, ao lado. Não adiantou o protesto para manter a história de Três Lagoas de pé. O Poder Judiciário optou por apagar uma página da história e dar mais conforto aos seus funcionários.

Na sua defesa o Poder Judiciário do Estado, já havia informado que durante a construção do novo prédio já estava previsto a demolição do antigo.

Alegou-se que o prédio estava em péssimas condições de uso e ão oferecia segurança. A Defensoria se retirou do local e o abandono tomou conta, o que facilitou pela demolição. Na época, a reportagem conversou com o ex-vereador e diretor de segurança patrimonial da prefeitura, Luciano Dutra, que é um defensor do patrimônio histórico, que lamentou a demolição. “Lamentável esta notícia de demolição do Prédio do antigo Fórum da nossa cidade. È um patrimônio histórico que faz parte do progresso de Três Lagoas”.