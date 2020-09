NOVA ROTA A partir de outubro, Três Lagoas terá voos para Campo Grande Novas rotas iniciam dia 13 de outubro, e passagens já estão sendo comercializadas

27 SET 2020 - 07h:05 Por Ana Cristina Santos

A Voepass Linhas Aéreas, com sede em Ribeirão Preto (SP), anunciou a expansão de suas operações em Mato Grosso do Sul com novos voos ligando Três Lagoas ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e também à capital Campo Grande. As novas rotas iniciam dia 13 de outubro. As passagens já estão sendo comercializadas por R$ 199, apenas ida.

Depois de suspender as operações em Três Lagoas, em junho de 2018, a antiga Passaredo, agora Voepass, voltou a operar com os voos comercias na cidade, dia 6 de setembro. As operações (ida e volta) entre Ribeirão Preto, Três Lagoas e São Paulo, estão todas concentradas no aeroporto de Congonhas.

Atualmente, em Três Lagoas, os voos estão ocorrendo às terças-feiras às 9h40 com retorno às 11h05. Quintas-feiras às 10h30 com viagem de volta às 12h.

CAPITAL

A operação São Paulo (Congonhas)/Campo Grande – com escala em Três Lagoas - acontecerá às terças e quintas com saída da capital paulista às 8h40 e retorno de Campo Grande às 11h30 local, também com escala em Três Lagoas.

Já a partir de 25 de outubro, os voos de Campo Grande a São Paulo partem às 7h, com escala em Três Lagoas às segundas, terças, quintas e sábados. Já o retorno para Campo Grande (com escala em Três Lagoas) tem saída às 19h50 de Congonhas todas às segundas, quartas, sextas e domingos.

Os voos comerciais para Campo Grande sempre estiveram entre as reivindicações da classe empresarial e política, diante da demora para chegar a capital pela rodovia BR-262, que não é duplicada, e apresenta pontos considerados críticos para o tráfego.

A companhia destaca que adotou novos protocolos operacionais e sanitários com medidas especiais de limpeza e sanitização das aeronaves, seguindo as recomendações da ANAC e da ANVISA, utilizando álcool em gel e produtos de limpeza de nível hospitalar.

Durante todos os voos, os dispositivos de renovação de ar das aeronaves trabalham na renovação automática de 100% do ar da cabine a cada 5 minutos, garantindo um ambiente livre de contaminações.

AZUL

A companhia aérea Azul, por sua vez, diz que ainda não tem previsão para retorno das operações em Três Lagoas.