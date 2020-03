PEDOFILIA Polícia Civil investiga um crime sexual contra crianças Uma pessoa teria divulgado as imagens no Facebook

28 MAR 2020 - 11h:22 Por Alfredo Neto

Uma cena de duas crianças aparentando ter 2 anos, e 5 anos, sendo abusadas sexualmente por um homem, foi divulgada nas redes sociais neste sábado (28). A Polícia Civil de Três Lagoas abriu inquérito para investigar quem está distribuindo as imagens.

Nas imagens de duas crianças sendo abusadas sexualmente, aparentemente por um padrasto, foi divulgadas nas redes sociais neste sábado.

A pessoa no vídeo filma as duas crianças sendo abusadas. Não é possível saber quando foi o crime e em qual lugar do país.