EDITORIAL A retomada da força regional Leia editorial do Jornal do Povo deste sábado

26 SET 2020 - 07h:20 Por Da redação

Passa da hora da Costa Leste e seus municípios ganharem, no contexto estadual, protagonismo proporcional a seu potencial econômico e humano. Não há dúvida de que floresce na região um polo de desenvolvimento que não encontra equivalente no Brasil, em especial, fora dos eixos mais tradicionais, assim como ninguém dúvida de que a região dá ainda seus primeiros passos, se considerar-se o largo caminho que tem diante de si.

Por isso mesmo, considerando o momento atual, a união de esforços em torno do desenvolvimento regional, mais do que nunca precisa estar na pauta política e empresarial.

Além da iminência de um grande esforço de retomada do crescimento a partir do arrefecimento dos efeitos da pandemia, há ainda a campanha eleitoral, oferecendo a todos a oportunidade de recompor o poder político nas cidades.

E, uma política de desenvolvimento regional, que dê origem a um programa com o mesmo foco, precisa surgir a partir da iniciativa mobilizadora dos futuros gestores.

Houve um tempo em que essa preocupação uniu os prefeitos da região numa Associação dos Municípios do Bolsão, entidade que ganhou densidade e relevância a partir do trabalho do então prefeito de Três Lagoas, ainda nos temos do Mato Grosso uno. Foi quando a região ganhou indentidade, espaço político e representatividade na geo-política estadual.

Hoje é preciso ir além. Com foco nos investimentos estruturantes, nas iniciativas efetivamente transformadoras, a Costa Leste continua tendo espaços a ocupar e horizontes a conquistar que dependem sobretudo dessa consciência e dessa mobilização.

O progresso da região, a prosperidade das cidades e a vida melhor das famílias nunca acontecerá como algo natural ou inevitável, sobretudo considerando os tempos de agora, muito mais difíceis e competitivos. Os avanços, de agora em diante, vão depender sempre de muita luta, de enfrentamentos consequentes, de movimentos organizados e com objetivos claros.

É, portanto, hora de alargar a visão para além dos limites paroquiais de cada cidade, em busca de um envolvimento amplificado de metas.

Até para sonhar será preciso sonhar para além das fronteiras mínimas, se o objetivo for o resultado máximo.

E perder esse tempo e essa oportunidade, pode à estagnação, o pior dos males de uma sociedade em plena transformação.