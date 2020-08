NAS REDES A sociedade digital ainda precisa de regulação

16 AGO 2020 - 09h:12 Por Beatriz Magalhães

Com a necessidade do isolamento social, as redes sociais têm sido importantes aliadas para a comunicação e interação entre as pessoas. Com o uso frequente das mídias, o risco de se deparar com as notícias falsas aumentam. Para o quadro CBN Direito, da rádio CBN Campo Grande, o advogado, especialista em direito eletrônico e ambiental, Raphael Chaia debate as falsas notícias, chamadas de fake news.

Segundo ele, algumas redes sociais se movimentam de forma mais rígida, para um controle mais efetivo das postagens, isso para reduzir o número de notícias falsas, o que acaba gerando mais credibilidade com grandes empresas e anunciantes. O Supremo Tribunal Federal - STF, já interviu algumas vezes em postagens e notícias falsas, o que em analise do advogado Raphael Chaia, é um reflexo da sociedade digital. “nós viemos de um paradigma de sociedade digital sem regulação. A internet chega no Brasil em meados de 1995, mas só tivemos as primeiras leis que regulamentaram a internet em 2014”, afirma o especialista, finalizando que a sociedade ainda está em busca de maturidade digital.

É importante destacar que acesso às redes sociais proporcionou também a democratização de informação, onde qualquer pessoa pode consumir e também produzir notícia. A redemocratização das redes é um dos fundamentos do uso da internet no Brasil, previsto nos artigos terceiro e quarto do Marco Civil da Internet.