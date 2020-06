ESPAÇO PARA LAZER Aberta licitação para construção de praças Praça do jardim Alvorada foi revitalizada recentemente

6 JUN 2020 - 12h:30 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para contratação de empresa interessada na construção de sete praças em áreas verdes da cidade. As praças serão construídas nos bairros: Novo Ipanema, Setsul, Nova Três Lagoas, Quinta da Lagoa, Jardim dos Ipês, Jardim Glória, e JK. Os investimentos são de aproximadamente R$ 10 milhões, podendo sofrer redução, conforme a proposta apresentada pela empresa vendedora do certame.

Segundo a administração municipal, as praças foram projetadas antes da pandemia, por isso é possível a execução sem afetar as ações na área da saúde.

De acordo com a prefeitura, são três tipos de projeto. No Jardim Novo Ipanema o projeto prevê a implantação de praça pública contando com os seguintes equipamentos: quadra Poliesportiva; parquinho; academia; área de descanso com pergolado; campo de futebol com arquibancadas, e pista de caminhada.

Nos Bairros Setsul, Nova Três Lagoas II, Quinta da Lagoa e Jardim dos Ipês II, o projeto prevê a implantação de praças públicas contando com os seguintes equipamentos: quadra poliesportiva; parquinho; academia; área de descanso com pergolado; pátio com palco; áreas de lazer e jogos; e pista de caminhada.

Nos bairros Jardim Glória e Jk terão implantação de praças públicas contando com os seguintes equipamentos: parquinho; academia; área de descanso com pergolado; campo de Futebol com arquibancadas, e pista de caminhada.