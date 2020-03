OPORTUNIDADE Abertas contratações para novo supermercado Supermercado que vai se instalar em Três Lagoas inicia contratações

2 MAR 2020 - 18h:34 Por Ana Cristina Santos

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas iniciou o processo de contratação de funcionários para trabalhar no supermercado São Francisco, que vai se instalar no shopping da cidade.

As primeiras vagas abertas são para encarregados de diversos setores. Ao todo, o supermercado deve abrir 160 vagas, segundo o diretor da Casa do Trabalhador, Jurandir da Cunha Viana, o Nuna.

O diretor ressalta que, nesse momento, as vagas são apenas para encarregados. “É importante que somente pessoas para esses cargos procurem a Casa do Trabalhador, para evitar filas. Na medida em que as vagas forem abertas, vamos divulgando”, orientou.

Segundo Nuna, o candidato vai pegar o encaminhamento na Casa do Trabalhador, e depois passará por um processo de entrevista no RH da empresa. Selecionado, ele passará por um processo de treinamento em Araçatuba (SP). Segundo o diretor, a empresa vai disponibilizar transporte de ida e volta, além de almoço.

A inauguração do supermercado está prevista para o prazo de 90 dias.