TRêS LAGOAS Abertas inscrições para cessão de espaços no Carnaval A maior festa popular do país vai acontecer de 22 a 25 de fevereiro

7 JAN 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

Passado as festividades de final de ano, é hora de iniciar os preparativos para o Carnaval 2020. O Departamento de Turismo de Três Lagoas abriu inscrições para entidades sem fins lucrativos, interessadas em colocar tendas de alimentação durante o Carnaval 2020, previsto para acontecer no Pátio do Galpão da Antiga N.O.B, área central da cidade, de 22 a 25 de fevereiro.

Serão destinadas 10 vagas para as entidades sem fins lucrativos que deverão entregar preenchida a ficha de inscrição no Departamento de Turismo até o dia 14 de janeiro de 2020, das 8h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – Departamento de Turismo localizado na Rua João Carrato, nº 33 ou no telefone 3929-9874.