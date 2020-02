TRêS LAGOAS Abertas inscrições para diversos cursos gratuitos Interessados devem procurar o Departamento de Cultura

3 FEV 2020 - 06h:30 Por Ana Cristina Santos

O Departamento de Cultura de Três Lagoas está com inscrições abertas para cursos gratuitos de música, dança, teatro e audiovisual.

As inscrições terão início nesta terça-feira (3) e se encerrarão após o fim da disponibilidade das vagas que são limitadas. As aulas começarão em março. Os interessados deverão comparecer no Departamento de Cultura, na avenida Antônio Trajano, 30 – Centro, em frente a praça Ramez Tebet.

MÚSICA

O núcleo de música atende crianças e adultos em diversos cursos. Acordeon, berrante, instrumentos de sopro, coral, ukulele, viola caipira, violão popular, violão erudito e cello são os cursos oferecidos no núcleo, com vagas limitadas e horários especiais. Para ingressar é necessário ter o instrumento musical.

DANÇA

O Núcleo de Dança abrirá as inscrições para as aulas de Ballet Clássico . As vagas serão limitadas sendo que 30 vagas para as idades entre 05 a 07 anos e outras 30 para as idades entre 08 a 11 anos. Para maiores de 11 anos, as informações serão passadas no local de inscrição.

TEATRO

O Núcleo de Teatro terá as inscrições abertas para 90 alunos, distribuídos em Núcleo Infanto-Juvenil, Contação de Histórias e Jovem e Adulto. Sendo o primeiro para crianças de 10 a 15 anos, o segundo para a partir dos 10 anos sem limite de idade e o terceiro a partir de 16 anos.

AUDIOVISUAL

Para o curso de Fotografia, que já havia sido anunciado publicamente essa semana, todas as vagas já foram preenchidas, mas poderá ser aberta outra turma em breve.