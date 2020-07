BENEFÍCIO Aberto cadastro para classe artística receber auxílio emergencial Governo federal vai destinar R$ 838 mil para classe artística de Três Lagoas

1 JUL 2020 - 12h:12 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura, está disponibilizando em seu site oficial os formulários para a classe artística realizar o cadastro e receber o auxílio emergencial do governo federal.

Os artistas, agentes culturais, promotores de eventos e proprietários de espaços culturais tem direito ao benefício, previsto em lei aprovada e sancionada dia 29 de junho pelo presidente Jair Bolsonaro.

A classe artística, assim como outros trabalhadores, teve suas atividades afetadas pela pandemia do novo Coronavírus, por isso vão receber R$ 600 durante três meses. Mães solteiras ou mulheres que sustentam a família sozinhas receberão duas cotas do auxílio.

Proprietários ou gestores de espaços e fundações culturais devem receber de R$ 3 mil a R$ 10 mil, de acordo com atividades, capacidade e demais critérios. Também está autorizado o pagamento do valor de R$ 600 aos produtores culturais, que também poderão ter um repasse por projetos devidamente inscritos em edital. Proprietários ou gestores de espaços e fundações culturais devem receber de R$ 3 mil a R$ 10 mil, de acordo com atividades, capacidade e demais critérios.

O governo Federal fará o repasse de R$ 3 bilhões aos estados e municípios, que ficarão responsáveis em gerir essa verba e destinar o pagamento aos beneficiários devidamente inscritos e aprovados mediante ao regulamento da Lei.

Três Lagoas, segundo o diretor de Cultura, Rodrigo Fernandes, receberá R$ 838.658,41 para o pagamento do auxílio à classe artística.

“Já disponibilizamos os formulários para os interessados realizarem o cadastro e conseguirem este auxílio, muito esperado pelos nossos profissionais. A expectativa é que até dia 15, este montante esteja disponível para o pagamento”, explicou.