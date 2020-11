CONTORNO RODOVIÁRIO Aberto o edital de licitação para obras do Contorno Rodoviários de Três Lagoas A obra, é proveniente da emenda ao orçamento apresentada pela bancada federal, a pedido da senadora Simone Tebet

25 NOV 2020 - 09h:15 Por Israel Espíndola

Publicado no Diário Oficial pelo Ministério da Infraestrutura o edital de licitação para contratação da empresa de engenharias para realizar projeto de melhorias e executar a obra de construção do Contorno Rodoviário em Três Lagoas. O edital (n° 458/2020), foi publicado na última terça-feira (24).

O contorno interliga as BRs 158 e 262. O valor destinado para a obra, no montante de mais de R$ 8,8 milhões, é proveniente da emenda ao orçamento apresentada pela bancada federal, a pedido da senadora Simone Tebet (MDB-MS). “O processo está andando. Esta importante reivindicação da comunidade finalmente começa a ser atendida. Após a obra concluída, teremos um melhor fluxo do trânsito para o transporte de cargas e de passageiros, mais segurança na estrada, mais competitividade para os produtores da região”, disse a senadora Simone Tebet.

As propostas serão abertas no dia 16 de dezembro, às 10h, via site www.comprasnet.gov.br.