TRêS LAGOAS Aberto o período para obras em túmulos Em razão do Dia de Finados, prefeitura estabeleceu prazo para construções e reformas no cemitério

5 OUT 2020 - 15h:00 Por Ana Cristina Santos

A partir desta segunda-feira (6), até 27 deste mês, será permitida obras de construção e reformas de túmulos no Cemitério Municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas.

Após essa data, será permitida apenas a limpeza dos túmulos. A intenção é evitar que nos dias que antecedem o Dia de Finados, 2 de novembro, tenha obras no cemitério, evitando assim transtornos para quem vai visitar seus entes queridos.

Neste ano, em virtude da pandemia da Covid-19, e para evitar aglomerações, a prefeitura prevê a realização de missas e homenagens em três dias, de 31 de outubro a 2 de novembro.

Serão realizadas missas duas vezes ao dia, sendo a primeira às 6h da manhã e a segunda às 16h, durante os três dias.

Além disso, segundo a administração municipal, será montado um esquema para que seja possível manter o distanciamento social nos dias de homenagem.

“Teremos controle de aferição de temperatura e higienização de mãos com álcool líquido, além da fiscalização da Vigilância Sanitária que estará no local controlando e informando sobre aglomeração. Além, claro, do uso obrigatório de máscara de proteção facial”, disse Társis Muniz, diretor de Serviços e Patrimônio.