COMERCIANTES Abrasel faz campanha para driblar crise e estimular delivery Proprietários de restaurantes, bares e lanchonetes estão atendendo delivery

15 ABR 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

Muitos comerciantes em Três Lagoas estão usando a criatividade como a principal “arma” para driblar a crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus. Os proprietários de restaurantes, lanchonetes, bares e hotéis, por exemplo, buscam minimizar os impactos oferendo o atendimento delivery na cidade.

Para reforçar esse tipo de atendimento e o serviço oferecido à população, muitos empresários se uniram e criaram uma campanha, por meio de vídeo, voltada ao consumidor. O intuito é informar que “os estabelecimentos estão funcionando sim. Só que de forma diferente”. A frase consta no vídeo que foi divulgado pela Associação de Bares e Restaurantes de Três Lagoas (Abrasel), onde vários empresários explicam que os pedidos podem, sim, continuar sendo feitos pelos clientes, com retirada no balcão ou a entrega em casa e até no local de trabalho.

Isso porque, conforme decreto municipal, é proibido o consumo nos estabelecimentos relacionados a esse segmento com intuito de evitar aglomerações. O atendimento direto no balcão pode ser feito até às 21h. Após esse horário é permitido o delivery. O decreto libera a entrega de alimentos e medicamentos mesmo depois das 22h, que é o horário determinado para o toque de recolher na cidade.

Outra questão abordada pelos empresários no vídeo é que todos os funcionários dos estabelecimentos estão cumprindo as exigências de prevenção da Covid-19, como a utilização de máscaras, luvas, álcool em gel.

Veja o vídeo da campanha da Abrasel: