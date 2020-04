EFEITO COVID-19 Academias e locais com grande aglomerações estão proibidos de funcionar Prefeitura não autorizou neste momento a abertura de locais com grande aglomerações

10 ABR 2020 - 08h:23 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas não autorizou neste momento a abertura de locais com grandes aglomerações, como os shoppings centers e popular, bem como as academias, além das igrejas. Também estão proibidas aglomerações de pessoas nas praças, Lagoa Maior, áreas verdes, de lazer, nas ruas, e demais espaços reservados à comunidade.

Reuniões presenciais privadas alusivas a festas, casamentos, bodas, palestras, cursos, treinamentos entre outras, também estão proibidos.

O funcionamento das escolas públicas e particulares também está suspenso, bem como o transporte público municipal e interestadual. O serviço de mototáxi também está proibido nesse período, além do trabalho de ambulantes.

IGREJAS

A Prefeitura de Três Lagoas, por enquanto, não vai permitir celebrações nas igrejas. De acordo com o novo decreto, que regulamenta o funcionamento dos estabelecimentos na cidade, as igrejas, templos e afins poderão permanecer abertos apenas para manifestação individual das pessoas, mas sem a realização de cultos e atividades presenciais.

Além disso, terão que observar as seguintes recomendações: realizar a higienização completa do local, no mínimo a cada duas horas; respeitar o limite de lotação, no caso, de uma pessoa a cada 16m² da área útil, a fim de manter o distanciamento mínimo fixado em dois metros entre cada pessoa; manter disponível de forma permanente produtos para higienização das mãos, com água e sabão e toalhas descartáveis, bem como álcool 70% para todos os frequentadores.

Além disso , devem manter o prédio, especialmente a área comum, arejado, com todas as janelas e portas abertas, disponibilizar em local visível informações acerca da Covid-19 e das medidas de prevenção.

O decreto estabelece ainda que é opcional a transmissão eletrônica das celebrações, cerimônias e rituais limitadas a presença de no máximo dez participantes, entre a autoridade religiosa celebrante, auxiliares e apoio técnico.