PARABÉNS! Acadêmicos de Medicina da UFMS de Três Lagoas tiram nota máxima no Enade Ao todo foram avaliados 139 cursos de graduação em MS

22 OUT 2020 - 12h:00 Por Kelly Martins

Os acadêmicos de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas, conseguiram nota máxima no Enade (Exame nacional de Desempenho de Estudantes) 2019. Os estudantes tiraram nota 5 e estão na lista dos seis cursos mais bem avaliados no Estado.

A nota entra para a história da cidade e é uma conquista para professores e estudantes, já que se trata da primeira turma do curso de medicina. Ao menos 60 estudantes colaram grau no início desse ano, apesar da pandemia, e ao longo do curso enfrentaram desafios com a falta de estrutura. Principalmente para aulas práticas e em laboratórios.

O diretor do campus, Osmar Macedo, explica que foi necessária uma parceria com o Hospital Auxiliadora para que os acadêmicos pudessem desenvolver os projetos, sem comprometer a qualidade do ensino.

A prova do Enade é aplicada a cada três anos e o índice que monitora os cursos de graduação vai de 0 a cinco pontos.

Confira a reportagem abaixo: