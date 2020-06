POSTO FISCAL Ação oferece testes rápidos de Covid-19 para caminhoneiros em Três Lagoas Campanha inicia nesta segunda-feira (8), no Posto Fiscal Jupiá, na BR-262

8 JUN 2020 - 09h:00 Por Kelly Martins

Caminhoneiros e profissionais do transporte poderão realizar testes rápidos e gratuitos de Covid-19 a partir desta segunda-feira (8), no posto fiscal da Agência Fazendária “Jupiá”, na BR-262, saída de Três Lagoas para São Paulo. A ação é promovida pelo SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), a partir das 8h até às 11h30. Os testes rápidos serão oferecidos para os caminhoneiros até quarta-feira (10).

Durante as abordagens, os profissionais também receberão orientações de prevenção do novo coronavírus, de higienização das mãos e dos veículos, além de máscaras de tecido reutilizáveis.

Os testes rápidos realizados no local levam em consideração a quantidade de anticorpos (IgM e IgG) produzidos pelo corpo humano contra o vírus SARS-COV-2, que provoca a Covid-19. No caso de resultado positivo, os trabalhadores serão orientados a buscar atendimento em centros de saúde e sobre o correto isolamento social durante o período de recuperação.

Confira a reportagem: