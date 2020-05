HERÓIS Corpo de Bombeiros salva vida de homem engasgado com carne Vítima estava confraternizando com familiares quando acabou se engasgando

10 MAI 2020 - 18h:49 Por Alfredo Neto

Um homem de 31 anos foi salvo pelo Corpo de Bombeiros após se engasgar com um pedaço de carne no início da noite deste domingo (10) na rua Diógenes Marques, no bairro Jamil Ville, zona Sul de Três Lagoas.

O homem estava confraternizando o dia das mães na casa de familiares, quando se engasgou com um pedaço de carne. Um familiar tentou desegasgar o homem até a chegado dos militares do Corpo de Bombeiros, mas sem sucesso.

Ao chegar no local, os militares encontraram a vítima em parada respiratória e sem os sinais vitais. Durante 40 minutos, os soldados do Corpo de Bombeiros lutaram para salvar a vida da vítima, realizando massagem cardíaca, e tentando desobstruir o esôfago da vítima.

Após a luta para manter a oxigenação cerebral do homem, os militares receberam apoio da unidade de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O trabalho conjunto entre militares do Corpo de Bombeiros, e paramédicos do Samu, tiveram êxito em reanimar a vítima que voltou a ter pulsação. Após ser entubado, o homem foi levado em estado grave para o Hospital Auxiliadora.