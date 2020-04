SOLIDARIEDADE Ação solidária leva apoio a 500 famílias Rede de Supermercados Nova Estrela mobiliza a sociedade e distribui kits com alimentação e álcool em gel

18 ABR 2020 - 07h:50 Por Kelly Martins

Muitas pessoas perderam o emprego em decorrência da pandemia do novo coronavírus e enfrentam dificuldades financeiras, sem condições de pagar as contas e ainda garantir a refeição do dia. As ações solidárias têm ajudado famílias a manter o alimento na mesa, por exemplo. Na última quarta-feira (15), a Rede de Supermercado Nova Estrela realizou mais uma vez a distribuição de alimentos para centenas de pessoas. A ação ocorreu no estacionamento da unidade, que fica na avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas.

A forma de doação ocorreu de uma maneira diferenciada, sendo em kits para que mais famílias fossem beneficiadas. O diretor presidente da Rede Nova Estrela, Joaquim Barbosa, explicou que as pessoas receberam frutas, verduras, legumes, pacotes de macarrão, além do kit de higienização, com sabonete e álcool em gel. “Nós conseguimos montar, pelo menos, 500 kits que rapidamente se esgotaram. Tivemos doações de fornecedores e vamos continuar realizando ações como essa. Estamos buscando arrecadar alimentos para a semana que vem”, pontuou.

Joaquim ressalta ainda que o setor empresarial também está em crise. Porém, tem buscado manter os 600 funcionários empregados. “Tem muita gente que me procura para pedir emprego. Não tenho como empregar mais ninguém. Estou tentando de todas as formas manter os funcionários”.