TRAGÉDIA Acidente entre carro e caminhão deixa três mortos na BR-262 Vítimas seriam do carro de passeio. Corpo de Bombeiros e Samu estão na rodovia

21 MAI 2020 - 08h:15 Por Alfredo Neto

Três pessoas morreram após um acidnete envolvendo um carro e uma carreta, na manhã desta quinta-feira (21), na rodovia BR 262, próximo ao Distrito de Garcias, em Três Lagoas.

O acidente aconteceu próximo das 7h20. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e solicitou a presença do Corpo de Bombeiros para socorrer as vítimas. Os militares pediram o apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ao chegar no acidente, os socorristas do Samu e do Corpo de Bombeiros constataram o óbito de três vítimas que estariam no carro. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas e nem as causas do acidente.

O Corpo de Bombeiros confirmou as mortes e mantém o lugar isolado para o trabalho da perícia técnica da Polícia Civil. O local, que é desprovido de sinal de celular dificulta a comunicação.

Outras informações em instantes.