ACIDENTE Acidente entre carro e moto deixa mulher machucada Carro teria atravessado na frente da moto causando o acidente

19 AGO 2020 - 14h:02 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 21 anos ficou ferida após sofrer um acidênte de trânsito no início da tarde desta quarta-feira (19) na rua Valdecir Vasconcelos, cruzamento com Jamil Jorge Salomão, no bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima estava na rua Valdecir Vasconcelos no sentido Yamaguti Kankit, quando um carro cruzou a preferêncial causando o acidente. O motorista do carro relatou que seguia pela rua Jamil Jorge Salomão, no sentido norte-sul quando tentou fazer um retorno de 360° e voltar no sentido oposto e não ter visualizado a moto se aproximando.

Com o acidente a vítima acabou parando com parte do corpo embaixo do carro, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e levou a vítima para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), consciente e orientada com fortes dores no joelho direito.