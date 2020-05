ACIDENTE Acidente entre moto e carro deixa moto entregador ferido Vítima bateu frontalmente a moto contra uma picape

25 MAI 2020 - 21h:22 Por Alfredo Neto

Um moto entregador 42 anos ficou gravemente ferido após colidir frontalmente contra uma caminhonete na noite desta segunda-feira (25) na avenida Baldomero leituga, próximo ao cruzamento com a avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

Marcão como é chamado por familiares, seguia no sentido Ranulpho Marques, quando colidiu frontalmente com uma picape que seguia no sentido contrário, testemunhas contaram que a caminhonete estava com os faróis apagados.

A vítima sofreu lesões graves, o Corpo de Bombeiros foi chamado e pediu apoio do suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O trecho onde a vítima sofreu o acidente, é asfalta e pista única separada por faixa amarela, o condutor da caminhonete fugiu após a colisão.

Mulher e filhos da vítima estiveram no local e acompanharam o trabalho de resgate do Samu, após estabilizar o quadro clínico da o Samu levou o mesmo para o Hospital Auxiliadora.