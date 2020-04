ACIDENTE Acidente entre motos deixa duas pessoas feridas O trânsito ficou lento até o resgate das vítimas

14 ABR 2020 - 14h:34 Por Alfredo Neto

Um acidente entre duas motos deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta terça-feira (14) na avenida Capitão Olynto Mancini, cruzamento com a rua João Silva, no centro de Três Lagoas.

As causas do acidente não foram informadas, uma mulher de 62 anos foi resgata pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com uma fratura na perna esquerda e dores no braço direito para o Hospital Auxiliadora. A vítima estava consciente e orientada.

O Corpo de Bombeiros auxiliou o Samu no resgate das vítimas, a unidade de resgate dos Bombeiros levou um homem de 51 anos para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com ralados em braços e pernas, sem fraturas.

A Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência, o tráfego foi controlado pelos agentes municipal de trânsito.