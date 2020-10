CUIDADO!! Acidente entre patinete e carro deixa adolescente ferido Motorista do carro atravessou na frente do patinete ocasionando o acidente

5 OUT 2020 - 21h:55 Por Alfredo Neto

Um adolescente de 17 anos que passeava em um patinete mecânico ficou ferido após colidir em um carro que atravessou sua frente na noite desta segunda-feira (5) na avenida Advogado Rosário Congro, esquina com a rua Oscar Guimarães, no centro de Três Lagoas.

A vítima pilotava o patinete pela avenida Advogado Rosário Congro, no sentido Filinto Miller, quando no cruzamento com a rua Oscar Guimarães acabou colidindo em um veículo Gol que cruzou sua frente.

O adolescente sofreu uma fratura seria na perna quebrando a tíbia e fíbula, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e resgatou o adolescente para o Hospital Auxiliadora, a vítima estava consciente e orientada, os pais do adolescente estiveram no local e acompanharam o resgate.

O motorista do carro relatou que o veículo é pertencente a empresa a qual é funcionário e estaria no horário de serviço, o homem informou que tentava acessar a avenida Advogado Rosário Congro, e por ter um pare a sua frente, parou não viu a aproximação do patinete entrou na avenida quando percebeu o impacto.

Uma testemunha relatou aos militares da PM que foram no local registrar a ocorrência que o motorista não teria parado devidamente no pare. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência e a devida responsabilização das partes ficarão por conta da Terceira Delegacia de Polícia Cívil que irá abrir um inquérito para investigar o ocorrido.