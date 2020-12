TRAGÉDIA Acidente fatal é registrado na BR 158 A vítima teria batido de frente em uma Van e capotado na pista

4 DEZ 2020 - 20h:42 Por Alfredo Neto/JPNews

Um acidente grave entre um carro e uma van tirou a vida de uma mulher de 66 anos no início da noite desta sexta-feira (4) na rodovia BR 158, próximo ao bairro Jardim Montanini, zona Norte de Três Lagoas.



A vítima fatal foi identificada como Norma Sueli de Souza, 66 anos, a vítima dirigia um veículo Renault Sandero, no sentido Três Lagoas – Selviría, quando acabou invadindo a pista contrária e batendo na lateral de uma van que transportava trabalhadores de uma fábrica de papel e celulose para a cidade.



Após a colisão os dois veículos rodaram na pista e acabaram no acostamento, o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel) foi chamado para socorrerem as vítimas. Segundo informações ainda não confirmadas, sete passageiros e o motorista da Van precisaram ser levados para o Hospital Auxiliadora, de acordo com as informações repassadas no local, as vítimas da Vã não tiveram ferimentos graves e todos estavam fora de perigo.



A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi chamada e fechou a rodovia para o atendimento das vítimas e para preservar o local para a perícia técnica da Polícia Civil.