ACIDENTE Acidente grave deixa sete jovens feridos em avenida Os jovens teriam consumido bebidas alcoólicas e drogas

10 NOV 2020 - 07h:35 Por Israel Espíndola

O veiculo ocupado pelos jovens não respeitou a sinalização de pare e colidiu contra uma carreta que presta serviço para uma fábrica de celulose. O acidente aconteceu na avenida Ranulpho Marques Leal no cruzamento com a Rosário Congro, no início da madrugada desta terça-feira (10), em Três Lagoas.

De acordo com as informações obtidas pela equipe de reportagem, dentro do veículo de passeio estavam sete jovens que tinham acabado de sair de uma festa em clube localizado no bairro Santa Rita, e estavam indo para uma casa na Vila Piloto.

Para atender a ocorrência foram deslocadas três viaturas do SAMU e várias unidades do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros, chamado de trem de socorro com unidade de resgate e salvamento, além da equipe da Polícia Militar de Trânsito.

As duas pessoas que ocupavam o banco da frente do veículo ficaram gravemente feridas, e junto com outros feridos foram encaminhadas para o Hospital Auxiliadora. No veículo, haviam dois jovens, de 13 e 14 anos.

Dentro do veículo foram encontradas latas de bebidas alcóolicas e cocaína.