REFLEXO Acidentes de trânsito caem 35% na quarentena Levantamento aponta que entre os dias 1 de março e 30 de abril ocorreram 89 acidentes em Três Lagoas

10 MAI 2020 - 07h:00 Por Kelly Martins

O número de acidentes de trânsito caiu 35% em Três Lagoas nos meses de março e abril, início da quarentena como medida para enfrentar a Covid-19, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do setor de estatística de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar da cidade, responsável pelas ocorrências diárias no perímetro urbano juntamente com os agentes do Departamento Municipal de Trânsito.

O levantamento aponta que entre os dias 1 de março e 30 de abril ocorreram 89 acidentes, em ruas e avenidas de Três Lagoas. No entanto, 64 acidentes tiveram vítimas. Duas pessoas morreram. Um idoso de 67 anos pilotava uma moto e acabou colidindo com outro motociclista, na rua Egídio Thomé, próximo ao Jupiá.

MORTES

Um jovem de 27 anos, que também pilotava uma moto, morreu após atingir um automóvel, na rua João Gonçalves de Oliveira. Os dois casos ocorreram no mês de março. Ainda segundo as estatísticas da Polícia Militar, em 2019, pelo mesmo período foram notificados 137 acidentes no município. Entretanto, registrou o mesmo número de mortes no trânsito: 2.

QUARENTENA

O reflexo na redução de acidentes compreende a decretação de quarentena em Três Lagoas para combater o avanço do novo coronavírus. O decreto publicado pelo Executivo municipal começou em 23 de março e, mesmo após reformulações nas medidas de prevenção, conseguiu frear a movimentação no trânsito da cidade.